Ons Jabeur : une défaite cache une victoire…

Elle s’était battue, vendredi 7 octobre 2022, pour instituer le premier tournoi «pro» en Tunisie, Ons Jabeur a été sortie aux quarts de finale… par une débutante. une défaite cache une victoire.

Par Samir Gharbi

Américaine d’origine chinoise, Claire Liu, 22 ans, 73e rang mondial, a rencontré – sur un court de tennis – pour la première fois la Tunisienne Ons Jabeur, 2e rang mondiale, 28 ans. Et la première, c’était la mauvaise pour Ons : contre toute attente, elle s’est fait «breaker» (perdre sur son service) dès le premier set, gagné 6 à 3 par Claire Liu, impressionnée par sa victoire. Ons se ressaisit au 2e set en gagnant difficilement 6-4, mais finit par tomber au 3e set 3 à 6.

Tête basse, Ons ne sait pas sur l’instant ce qui s’est passé, elle qui rêvait d’une finale à Monastir avec la Française Alizé Cornet, 32 ans, qu’elle avait battue à trois reprises entre 2019 et 2021.

Le rêve s’est envolé, au prochain tournoi, s’il y en aura ? Espérons qu’il y en aura… Car ça sera la double peine pour Ons…

Claire Liu a platement perdu en demi-finale (4-6; 0-6), samedi, face à la Belge Elise Mertens, 42e rang, qui aura 27 ans dans un mois.

Et c’est donc Elise Mertens qui rencontrera, aujourd’hui, en finale (1), Alizé Cornet… devant un public tunisien qui cache sa déception tellement il adore Ons Jabeur, qualifiée d’«ambassadrice du bonheur». Et ce titre, elle le mérite amplement. Car, son nom restera gravé dans la mémoire du tennis tunisien.

Voici la petite histoire de la création de l’Open de Monastir, racontée par Alex Macpherson, un journaliste free-lance anglais, et publiée par le site WTA (Women’s Tennis Association), organisation mondiale qui gère le tennis féminin «pro».

Alex a fait un travail inédit sur les origines de l’Open de Monastir : «How Ons Jabeur helped bring the Jasmin Open to life» (Comment Ons Jabeur a donné vie au tournoi Jasmin).

Résumé bref : Tout est parti en mai 2021, quand Ons Jabeur a participé au tournoi de tennis d’Abou Dhabi. Elle était si impressionnante que la directrice du groupe IMG Tennis Events (2), Vickie Gunnarsson, suédoise, ex-joueuse de tennis, l’avait contactée pour la consulter sur la création d’un nouveau tournoi «pro»…

Pour Ons, c’était un rêve qui allait devenir réalité : son idée de créer ce tournoi en Tunisie à l’instar de celui de Rabat (depuis 2001) a enthousiasmé Vickie Gunnarsson…

En quelques mois, l’idée a pris corps… Et la décision a été avalisée par les autorités sportives et politiques tunisiennes. De juin à octobre 2022, le projet a été bâti en partant de zéro. Il fallait créer les infrastructures adéquates (selon les normes de WTA). Le choix initial d’organiser le tournoi à Tunis n’a pas abouti faute de terrain et de sponsor… Alors, le choix s’est porté naturellement sur Monastir où le groupe hôtelier Magic Hotels & Resorts de Skanès possède l’expérience des tournois de tennis «amateur» organisés sous l’égide de l’ITF (Fédération internationale de tennis)…

Notes:

(1) La gagnante touchera une prime de 32 200 dollars, et la finaliste perdante gagnera 19 750 dollars. Pour l’ensemble du tournoi, classée WTA 250, les primes s’élèvent à 251 750 dollars.

(2) International Management Group (IMG) est un «global leader in sports, fashion, events and media», fondé à New York en 1960.