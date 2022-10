Tennis : Kia s’associe à l’aventure du tournoi Jasmin Open Monastir

La championne tunisienne Ons Jabeur, numéro 2 mondiale, récente finaliste à Wimbledon et à l’US Open, a certes quitté, vendredi 7 octobre 2022, le Jasmin Open Monastir, au niveau des quarts de finale, mais c’est une belle aventure qui commence avec ce tournoi international féminin WTA250, auquel la marque Kia s’est associée dès sa première édition.

Jasmin Open Monastir est organisé par la Fédération tunisienne de tennis (FTT) sous l’égide du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Fédération internationale de tennis, sur les courts du Tennis Club de Monastir (Tunisie).

L’organisation de ce 2e tournoi phare en Afrique, après celui de Rabat au Maroc, (WTA 250), a également été possible par l’engagement des partenaires traditionnels du Tennis dont la marque automobile Kia, représentée en Tunisie par la société City Cars, soutien par excellence du sport au niveau mondial.

Jasmin Open Monastir est aussi le 4e tournoi du circuit professionnel féminin WTA organisé dans le monde arabe avec ceux de Dubai aux Emirats arabes unis, de Doha au Qatar et de Rabat au Maroc. Ouvert le 3 octobre sur les surfaces en dur à Monastir, il sera clôturé ce dimanche 9 octobre, avec à la clé 280 Points et un Prize Money de 251,750 US $ pour le vainqueur.

Au cœur de la stratégie de Kia

Le sponsoring sportif est un socle fondamental de la stratégie marketing de la marque sud-coréenne partout dans le monde faisant de Kia le partenaire par excellence du sport. D’ailleurs la marque est classée parmi les plus grands sponsors du sport à travers son soutien à des évènements phares tels que la Coupe du monde de Football, la Coupe d’Europe de Football, l’Open d’Australie et la NBA.

Depuis 2010, City Cars, concessionnaire officiel de la marque Kia en Tunisie, a fortement soutenu le Tunis Open, en évoluant même en 2022 en sponsor-titre de ce tournoi international qui devient donc Tunis Open by Kia.

Par son soutien au Jasmin Open Monastir (WTA 250) , Kia renforce encore plus son positionnement sportif, et réaffirme de nouveau son engagement à long-terme en faveur de sa promotion, notamment en Tunisie.

L’engagement de City Cars – Kia en Tunisie dépasse de ce fait le simple sponsoring pour être une action marquant l’ancrage de la marque dans le soutien au sport dans notre pays en général, et au tennis en particulier, un sport en plein essor et qui gagne en popularité grâce justement aux performances de Ons Jabeur sur les circuits internationaux.

Répartition des prix et des points :

Simples :

Vainqueur : 33200 $ – 280 pts

Finaliste : 19750 $ – 180 pts

Demi-finaliste : 11000 $ – 110 pts

Quart-finaliste : 6200 $ – 60 pts

2e tour : 3800 $ – 30 pts

1er tour : 2725 $ – 1 point

Doubles:

Vainqueur : 12000 $ – 280 points

Finaliste : 6700 $ – 180 pts

Demi-finaliste : 3950 $ – 110 pts

Quart-finaliste : 2350 $ – 60 pts

1er tour : 1800 $ – 1 point.

Notons aussi que ce tournoi figure dans le calendrier annuel du circuit professionnel féminin parmi les 77 tournois programmés par la WTA.