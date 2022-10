Abid Briki : «Les réalisations de Saïed ne sont pas à la hauteur de ses promesses»

Abid Briki est l’un des politiciens qui ont le plus soutenu le président de la république, Kaïs Saïed, depuis le 25 juillet 2021, et pourtant, aujourd’hui, il remet, indirectement, en question sa crédibilité et ses compétences, en affirmant que la situation actuelle du pays est très mauvaises et en estimant que les réalisations du chef de l’Etat et du gouvernement qu’il a mis en place ne sont pas à la hauteur de ses paroles et promesses.

Dans une interview accordé, ce jeudi 13 octobre 2022, à Shems FM, le secrétaire général du mouvement «Tunisie en avant» a, par ailleurs, appelé Kaïs Saïed à se montrer et à s’adresser au peuple avec une description et une explication de la situation actuelle, et à présenter des messages aux Tunisiens.

Briki a, dans le même contexte, averti que «si la situation continue telle qu’elle est, cela affectera le taux de participation aux élections législatives du 17 décembre».

Des élections auxquelles lui, personnellement, ne participera pas, contrairement à d’autres représentants de son mouvement, a-t-il fait savoir.

C. B. Y.