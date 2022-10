La Poste tunisienne et Mastercard au service de l’écosystème du e-commerce

La Poste tunisienne et la société multinationale de services financiers Mastercard ont signé un accord de partenariat visant à lancer des solutions numériques innovantes.

L’accord signé à Tunis vise à promouvoir une plus grande inclusion financière dans le pays à travers le lancement de nouvelles technologies et de nouveaux produits pour rendre les transactions quotidiennes des citoyens simples, transparentes et sécurisées, a indiqué la poste dans un communiqué mercredi 12 octobre 2022.

Dans le cadre de cet accord, La Poste et Mastercard travailleront au développement de l’écosystème du e-commerce en Tunisie à travers la plateforme Mastercard Payment Gateway Services, lancée en 2020.

Cette plate-forme permet déjà l’affiliation de plusieurs entreprises dans différents domaines tels que les compagnies aériennes et les compagnies maritimes pour accepter le paiement électronique par cartes nationales et internationales, a ajouté la même source.

Sami Mekki, Pdg de la Poste tunisienne, a déclaré lors de la cérémonie de signature que ce partenariat va certainement «renforcer davantage la stratégie de développement de nouveaux services numériques innovants basés sur les dernières technologies et modèles économiques, adaptés aux besoins et aux exigences des clients».

Le directeur régional Afrique du Nord-Ouest de Mastercard, Bassem Gharsalli, a déclaré que son institution entend développer de nouvelles solutions, services et produits numériques pour promouvoir l’inclusion financière et accélérer la transformation numérique dans toute la Tunisie.

Depuis 2016, les deux institutions ont lancé une gamme de cartes de paiement adaptées aux besoins des différents segments.

Il s’agit notamment de la carte e-dinar Smart, un programme pour tous les Tunisiens; la carte e-dinar Pro pour les commerçants et professionnels; la carte e-dinar Jeune pour les étudiants; la carte sociale pour les bénéficiaires du programme national d’aide sociale aux familles nécessiteuses et la carte Jirayati, pour les retraités pour percevoir leurs pensions.

Les deux partenaires ont également émis des cartes au profit des clients des institutions de microcrédit.

D’après Tap.