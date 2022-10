JCC 2022 : Les films retenus dans « Carthage Ciné Promesse »

12 films d’écoles feront partie de la compétition « Ciné Promesse » de la 33e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2022).

Lancée il y a sept ans à la 26e édition des JCC, la section parallèle compétitive « Ciné-Promesse » fait découvrir les nouveaux talents des écoles de cinéma et d’audiovisuel en Tunise, en Afrique et dans le monde arabe.

Véritable espace d’échange et de découverte, « Ciné-promesse » est devenue l’une des sections les plus importantes dans la programmation des JCC. Elle donne à voir le potentiel des étudiants de cinéma aussi bien dans la fiction, le documentaire ou encore le cinéma d’animation.

12 films issus de 10 pays différents sont cette année en compétition : « Blossom » de Mohamed Ali Agrebi, » The grand spectator » de Amel Barka et « Edicuis » de Amir Hadj Salem (Tunisie), « Talk to me » de Chadid Rabel (Liban), « Seeking Aline » de Baldi Oum (Sénégal), « Mzey » de Nader Ahmed (Egypt), » Ebounda » de Sombo Brin (Afrique centrale), « Between the barricades » de Joud Alzik (UAE), » Another girl » de Ogondja Medsa (Bénin), » The roads to the mountains » de Mazidar Fernand (Caméroun), « Ball » de Saadi Abdelkadhem (Irak) et « Ziyad » de Yassine Mojahed (Maroc).

F.B