L’Institut supérieur de Musique de Tunis fête ses 40 ans

L’Institut supérieur de Musique (ISM) de Tunis organise une série de concerts d’étudiants libre d’accès au Centre des Musiques arabes et méditerranéennes à Sidi Bou Saïd.

Créé en 1982 en tant qu’établissement d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, l’Institut supérieur de Musique de Tunis célèbre cette année son 40e anniversaire et organise à cette occasion trois concerts qui seront assurés par un groupe d’étudiants en musique.

Ces concerts auront lieu les 20, 21 et 22 octobre et seront ouverts gratuitement au public au Centre des Musiques arabes et méditerranéennes (CNAM).

L’événement démarre ce soir avec Aziz Essaied et Roudayna Ben Hassen, se poursuit demain avec Mariem Bettouhami et Haroun Karoui et se clôture le samedi avec Zoubayda Ben Mahmoud, Souhayl Trabelsi et Karama Krifi.

F.B