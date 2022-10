Tunisie : le CCM reproche au gouvernement ses décisions unilatérales

Réuni le mercredi 19 octobre 2022, le Conseil des chambres mixtes (CCM) exprime sa surprise de l’entrée en vigueur le 17 octobre 2022 de mesures de restrictions des importations de biens de consommation décidées par le gouvernement tunisien.

«Ces mesures ont été annoncées par le ministère du commerce et du développement des exportations par voie de presse et sans concertation préalable avec les parties directement concernées», déplore le CCM dans un communiqué, estimant qu’elles «vont impacter négativement l’activité de plusieurs opérateurs économiques organisés et risquent de faire prospérer l’économie informelle d’où les craintes manifestées récemment par nos membres.»

Le CCM se dit convaincu que le meilleur moyen pour la maîtrise du déficit de la balance commerciale, visée par ces mesures, et l’amélioration du climat des affaires en Tunisie résident dans «l’instauration d’une visibilité», ajoutant que «celle-ci ne peut provenir que d’une concertation et d’un dialogue continu avec toutes les parties concernées, de manière à restaurer la confiance et à permettre une plus grande résilience du pays aux chocs exogènes.»

Le CCM appelle, par la même occasion, le ministère du Commerce et du Développement des exportations à revoir ces mesures et à réunir autour d’une même table toutes les parties concernées pour repenser, dans un esprit de concertation et d’ouverture, les mesures décidées afin de leur conférer une plus grande cohérence et une plus forte adhésion. Il rappelle qu’il «partage le même souci des pouvoirs publics de combattre les importations anarchiques, le commerce parallèle ainsi que la concurrence déloyale», attirant ainsi l’attention du gouvernement sur la véritable plaie de l’économie tunisienne à laquelle il ne parvient pas à remédier et semble, par les dernières mesures, éviter de s’attaquer.

Le CCM rappelle, enfin, qu’il a jusqu’ici été «constamment associé à toutes les concertations et réflexions engagées à l’effet d’améliorer l’environnement des affaires et de relancer l’investissement extérieur dans le pays.»

I. B.