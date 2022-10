Baobab Tunisie : cession des parts du Groupe Baobab au Groupe El Hadayek

Acteur incontournable de l’inclusion financière, le Groupe Baobab vient de céder sa participation dans sa filiale tunisienne au Groupe El Hadayek.

Avec El Hadayek, groupe d’investissement fondé par Slim Ben Ayed, le groupe Baobab trouve un partenaire de choix, incontournable en Tunisie, partenaire dont la solidité, le renom et l’engagement permettent à Baobab Tunisie de continuer à se développer sur la base des succès et réalisations des 8 années passées, et de renforcer ainsi son engagement auprès des entrepreneurs tunisiens.

Ce processus de cession est en cohérence avec la volonté du Groupe Baobab de recentrer son focus sur l’Afrique Subsaharienne, où sa présence est durablement et largement établie.

Dans ce contexte, Hassen Zargouni, président du conseil d’administration de Baobab Tunisie depuis la création de l’institution, a décidé de confier ses responsabilités à Mohamed Ridha Ben Mosbah, son successeur qui accompagnera Baobab Tunisie dans cette nouvelle étape.

La cession et la nouvelle structure de l’actionnariat ont été entérinées par un conseil d’administration tenu le 27 septembre 2022, qui a également décidé la nomination de Awatef Mechri à la direction Générale, en remplacement de Emmanuel Décamps.

Philip Sigwart, président du Groupe Baobab a déclaré: «Nous sommes ravis de l’accord trouvé avec le Groupe El Hadayek, qui est un partenaire sérieux et reconnu en Tunisie. Nous avons été convaincus par leur projet et leur détermination : la vision et les ambitions du Groupe El Hadayek sont des moteurs puissants qui vont permettre à Baobab Tunisie de continuer son développement et de devenir, plus que jamais, un acteur incontournable pour les entrepreneurs tunisiens».

Slim Ben Ayed, président Groupe El Hadayek a pour sa part déclaré : «Nous sommes tout aussi ravis de voir aboutir le projet d’acquisition de Baobab Tunisie, pour le caractère stratégique qui privilégie, dans le cadre de sa roadmap de développement du groupe El Hadayek, les projets contribuant au rehaussement du niveau de vie tant au plan matériel qu’au plan intellectuel. Abondant parfaitement dans ce sens, notre fondation Faba s’érige en véritable véhicule de lutte contre toute forme de fracture sociale, à la faveur, notamment, d’un développement de notre tissu culturel et scientifique. Au sein du groupe El Hadayek, nous restons convaincus que le gain de points de croissance économique, crucial aujourd’hui pour notre pays, passe par une bien meilleure inclusion financière à l’adresse d’une frange représentant plus du tiers de la population tunisienne, ouvrant voie à des réelles perspectives de développement de la Microfinance en Tunisie».

M. Zargouni :«Je me réjouis de voir le projet que nous avons entrepris avec un groupe d’investisseurs étrangers et tunisiens il y a plus de huit ans est transmis aujourd’hui à un nouveau partenaire de référence partageant les mêmes valeurs alliant solidarité et exigence de performances économiques. Ce projet se voulait dès le départ une réponse aux besoins de développer l’entreprenariat en Tunisie et d’améliorer les conditions de vie des micro-entrepreneurs par l’inclusion financière. Qu’ils soient agriculteurs, commerçants, artisans, petits industriels, ma pensée va aujourd’hui en priorité à eux, à nos milliers de clients que nous avons accompagnés et servis avec sérieux des années durant. Qu’ils soient assurés que le changement au niveau de l’actionnariat de Microcred Tunisie opéré ce jour n’est qu’un renforcement de l’offre de service et d’engagement pour eux et pour leurs entreprises, comme à la première heure, si ce n’est plus…»

M. Ben Mosbah a lui aussi fait la déclaration suivante : «La microfinance s’est affirmée comme l’outil privilégié de l’inclusivité financière, préalable à l’insertion économique et à l’intégration sociale des plus défavorisées. Je suis sensible à l’honneur qui m’échoit de présider cette jeune institution, Microcred, issue d’un groupe prestigieux, le Groupe Baobab, qui a fait ses preuves au niveau mondial dans ce domaine. Tout en partageant, la vision et l’ambition du groupe El Hadayek en vue d’un développement inclusif, équilibré et harmonieux, je formule le vœu de poursuivre ensemble, avec les membres du conseil d’administration et la Direction Générale, l’œuvre des fondateurs pour faire de cette institution un acteur de référence en Tunisie.»

A propos de Baobab Tunisie

Baobab Tunisie, institution opérant dans le secteur de la microfinance a pour mission d’offrir des services financiers accessibles et de qualité ainsi qu’un accompagnement adapté aux personnes exclues ou mal servies par le système financier classique. Baobab Tunisie, créée en août 2013 sous la dénomination sociale Microcred Tunisie, a démarré ses activités opérationnelles en novembre 2014.

Avec plus de 400 millions de dinars injectés dans différents secteurs de l’économie, Baobab Tunisie appuie à ce jour plus de 20 000 entrepreneurs, à travers son réseau de 20 agences réparties sur l’ensemble du territoire et son équipe de collaborateurs dévoués à la réalisation de sa mission d’inclusion financière.

