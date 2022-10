Mabrouk Korchid : «Kaïs Saïed ne donne pas d’espoir aux Tunisiens»

Le président du parti « Erraya Watania », Mabrouk Korchid, a estimé, ce mercredi 26 octobre 2022, que le président de la république, Kaïs Saïed, ne donne pas d’espoir aux Tunisiens, affirmant que ses discours nerveux ont renforcé l’envie de quitter le pays chez de nombreuses personnes.

Selon Korchid, le chef de l’Etat porte la responsabilité de la nomination d’Elyes Fakhfakh et de Najla Bouden à la tête du gouvernement.

«Il gouverne seul par décrets depuis un an et demi, et a également frappé de nombreux systèmes comme le système judiciaire», a ajouté l’ancien ministre et député, estimant que Saïed ne respecte pas la justice.

Korchid a, d’un autre côté, affirmé que le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a porté atteinte aux libertés et qu’il y a des soupçons qui planent autour de lui, estimant que Saïed le protège et qu’il fait cela avec toutes les personnes qui lui sont proches.

C. B. Y.