La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur vient de s’imposer contre l’Américaine Jessica Pegula au 2e match du Masters WTA, qui rassemble les huit meilleures joueuses de la saison et qui se déroule à Fort Worth jusqu’au 7 novembre.

Ons Jabeur classée 2e mondiale a remporté son match en 3 sets : après avoir perdu le premier (1-6) , elle a remporté les deux suivants (6-3 et 6-3), au bout d’un match qui a duré un peu plus d’une heure et demie.

Y. N.