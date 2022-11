WTA Tour : 1ère défaite pour Ons Jabeur sur trois matchs

Après un combat acharné, de près de deux heures trente-huit minutes, Ons Jabeur a cédé… La Tunisienne de 28 ans, 2e rang mondial, a été battue, ce 31 octobre 2022, à Fort Worth, au Texas (1er novembre heure tunisienne), par la Biélorusse de 24 ans Aryna Sabalenka, 7e rang.

Par Samir Gharbi

Ons Jabeur, 1m67, avait joué à trois reprises contre Aryna Sabalenka, 1m82. Elle avait perdu deux fois et gagné une fois. Aujourd’hui, elle est à 3 à 1, et bien mal partie pour le premier tour du tournoi américain.

2020, à Roland-Garros (Paris), Ons a gagné en trois sets : 7-6 ; 2-6 et 6-3.

2021, à Abou Dhabi, Ons a perdu: 2-6 et 4-6.

2021, à Wimbledon (Londres), Ons a été éliminée aux quarts de finale : 4-6 et 3-6.

2022, à Fort Worth, Texas, Ons a perdu face à Sabalenka ; 6-3 ; 6-7 et 5-7.

Nombre titres en carrière «pro» : Ons (3) et Aryna (10).

Gains cumulés dans les tournois «pro» : Ons, 9 millions de dollars, et Aryna, 11,4 millions.

Evolution de leur classement WTA :

2022 : Ons 2e ; Aryna 7e;

2021 : Ons 7e ; Aryna 2e;

2020 : Ons 31e Aryna 10e;

2015 : Ons 118e ; Aryna 385e.

Cette évolution montre combien le 4e match Ons vs Aryna a été crucial pour les deux : Ons se devait de confirmer sa position de 2e avec 4 555 points déjà acquis et Aryna se devait de regagner des positions, avec une 7e place et seulement 2 970 points.

Partie favorite, Ons a incroyablement perdu les deux sets en ayant fait plus de fautes que son adversaires déboussolée par moment, mais qui a tenu bon par sa hargne de vaincre. Ons avait senti le vent tourner en déclarant pour le journal WTA : «Les temps changent. J’ai l’impression que même les joueuses qui participent pour la première fois sont assez solides et constantes depuis plusieurs années.»

Ons a expliqué sa contre-performance lors du 1er tournoi de Monastir, début octobre en Tunisie, par l’épuisement : «J’étais assez fatigué avec tous les matchs que j’ai joués, et j’ai dit que je ferais une mini-préparation pour ce tournoi», a-t-elle déclaré à la presse à Fort Worth.

La Tchèque Martina Navratilova, 66 ans, ex-championne du tennis, avait donné son appréciation sur la Tunisienne avant le match, affirmant que Ons doit cette fois donner des preuves de solidité. «Elle aura faim. Perdre ces deux finales (Wimbledon et US Open) – ça craint de perdre en finale d’un tournoi majeur. Vous devez rester sur le court pour ces 15 minutes supplémentaires, quand vous voulez juste vous rendre dans votre chambre et boire une bière. Elle est peut-être la plus affamée de toutes. C’est un grand événement et pourrait être un tremplin pour l’année prochaine. Elle pourrait être celle qui a le plus à prouver.»

Mais Ons passe encore par des hauts et des bas… Elle est capable de se reprendre en gagnant ses deux prochains matchs indispensables pour se qualifier aux demi-finales…

Tout savoir sur le WTA Tour

On l’appelle aussi WTA Finals ou Masters WTA. Il fête cette année son 50e anniversaire et 51e édition (depuis 1972). Au cours de cette 51e édition, il mettra à rude épreuve les 8 tenniswomen représentant les Etats-Unis (2), la Pologne (1), la Grèce (1), la Russie (1), la Biélorussie (1), la France (1) et la Tunisie (1).

Tous les matchs se jouent dans le complexe polyvalent (sports et concerts) de Dickies Arena (14 000 places). Les billets se vendent entre 16 et 619 dollars, selon la place.

Le tournoi est organisé en deux poules (groupes) de quatre joueuses. Dans chaque poule, une joueuse affrontera successivement chacune de ses trois adversaires, soit trois matchs. Les deux meilleures tenniswomen de chaque poule joueront les deux demi-finales, les deux gagnantes s’affronteront en finale…

Groupe Tracy Austin* :

(1) Iga Swiatek, 21 ans, Pologne, actuelle n°1 mondiale;

(2) Cori Gauff, 18 ans, Etats-Unis, 4e;

(3) Caroline Garcia, 29 ans, France, 6e;

(4) Daria Kasatkina, 25 ans, Russie, 8e;

Groupe Nancy Richey** :

(1) Ons Jabeur, 28 ans, Tunisie, 2e rang mondial;

(2) Jessica Pegula, 28 ans, Etats-Unis, 3e ;

(3) Maria Sakkari, 27 ans, Grèce, 5e;

(4) Aryna Sabalenka, 24 ans, Biélorussie, 7e rang.

1er tournoi professionnel de tennis féminin en 1970 (futur WTA Tour).

Les primes en jeu :

La première édition de ce tournoi a eu lieu en 1972 à Boca Raton, en Floride, aux Etats-Unis. Il était doté de quelque 100 000 dollars en primes. Le premier tournoi a été gagné, à la surprise générale, par une invitée : Chris Evert, 17 ans, native de Floride… Mais elle n’a pas pu toucher le chèque de 25 000 dollars parce qu’elle n’était encore classée «pro».

Aujourd’hui, le 50e tournoi est doté de 5 millions de dollars… Il se déroule pour la 1ère fois à Fort Worth, au Texas, dans le complexe Dickies Arena.

Celle qui gagnera la finale touchera 1 240 000 dollars, en plus des gains qu’elle aura perçus durant le tournoi : chacune touchera 110 000 dollars pour les frais de participation, + 110 000 dollars pour chaque match gagné, + une prime de 30 000 pour celles qui arrivent à la demi-finale et de 420 000 dollars pour les finalistes… Chaque match gagné en poule donne droit à 125 points. Les gagnants en demi-finale reçoivent 330 points et le gagnant en finale 420 points.

Si la victorieuse a également gagné tous ses matchs précédents, elle empochera au total 1 680 000 dollars et 1 500 points dans le classement WTA.

(*)Tracy Austin, 59 ans, Américaine, est une ancienne n°1 mondiale du tennis (1980).

(**) Nancy Richey, 80 ans, joueuse de tennis américaine.