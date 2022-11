Les dernières découvertes spatiales ce soir à la Cité des Sciences à Tunis

La Cité des Sciences de Tunis organise ce soir, samedi 5 novembre, un programme dédié aux dernières découvertes du télescope spatial James Webb.

Le public est invité se ce soir à une soirée spéciale inédite à la Cité des Sciences autour d’un voyage aux confins de l’univers. Le programme sera centré sur le télescope spacial James Webb, lancé en décembre 2021. Développé par la NASA avec la participation de l’Agence spatiale européenne et de l’Agence spatiale canadienne, Le James Webb sert d’observatoire fonctionnant principalement dans l’infrarouge.

Ce soirée organisée en collaboration avec la Société astronomique de Tunisie (SAT), sera articulée autour d’une conférence intitulée « James Webb Space Telescope : Voyage aux confins de l’Univers» vient livrer le fruit des recherches dans le domaine spatial et les dernières et stupéfiantes nouvelles, des observations astronomiques aux télescopes de la Lune et des deux planètes géante Jupiter et Saturne sans oublier un atelier sur l’utilisation du logiciel Stellarium. Le public pourra également prendre part aux ateliers d’observation télescopiques de la lune, de Jupiter et de Saturne.

