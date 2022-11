Récemment battue par Ons Jabeur, Caroline Garcia remporte le WTA Tour 

La Française Caroline Garcia a remporté, le 7 novembre 2022, le Masters WTA (Fort Worth, Texas). Elle a réalisé une victoire très attendue – vue sa forme ascendante depuis quelques mois, interrompue le 9 septembre par… la Tunisienne Ons Jabeur. Elle a battu la Biélorusse Aryna Sabalenka en deux sets (7-6 [7-4 en tie-break], 6-4). La même Aryna qui avait juste avant éliminé la Tunisienne Ons Jabeur…

Par Samir Gharbi

C’est historique ! Caroline Garcia était, il y a un an, classée au 74e mondial. Elle est aujourd’hui 4e… Elle était avant le tournoi 6e…

La Polonaise Iga Swiatek a été éliminée contre toute attente par Aryna Sabalenka en demi-finale. Elle demeure 1ère mondiale grâce à sa large avance : 11 085 points (contre 10 335 avant tournoi). Suivie toujours par Ons Jabeur, à la 2e place : 5 055 points (contre 4 555) et l’Américaine Jessica Pegula à la 3e : 4 691 points (contre 4 316).

Garcia confirme et se replace

Désormais, Caroline Garcia, qui revient de loin, retrouve, le 7 novembre, sa 4e place qu’elle avait déjà le 10 septembre 2018. Après, elle a dégringolé jusqu’à la fin 2021 : elle a «révolutionné» son jeu en changeant de coach et de mentalité. Elle veut désormais vaincre coûte que coûte et prendre la place d’Ons Jabeur en 2023 et celle de Iga Swiatek en 2024…

Caroline Garcia connaît bien Ons Jabeur puisque la Tunisienne l’avait battue à trois reprises, dont la plus cruciale a été à l’US Open, le 8 septembre, en demi-finale (Ons avait gagné techniquement 6-1 et 6-3). Elle l’avait également éliminée, en janvier 2020, au 2e tour à l’Open d’Australie (1-6; 6-2 et 6-3) et au 1e tour de l’US Open en août 2019 (7-6 et 6-2).

En gagnant le tournoi de Fort Worth, la Française a accru son capital point de 1 375 (de 3 000 à 4 375) et son capital financier avec des primes de 1,5 million de dollars, le total des gains de sa carrière passe à 13,5 millions de dollars.

Les cartes redistribuées

En comparaison, avec sa piètre performance (1 seul match gagné sur trois), la Tunisienne n’a empoché que 220 000 dollars (passant à un total de 9,2 millions de dollars).

Caroline Garcia a, durant sa carrière «pro», soulevé 11 titres en gagnant 411 matchs (sur 724 macths joués), en comparaison avec la Tunisienne : 3 titres et 393 matchs gagnés (sur 608 joués).

Les deux tenniswomen ont presque le même âge (la Tunisienne est née le 28 août 1994 et la Française le 16 octobre 1993) et ont démarré leur carrière «pro» en 2010-2011… Leurs chemins vont se croiser sans doute au cours de la saison 2023… Ons va retrouver une Caroline complètement transformée: aura-t-elle les moyens de la battre une 4e fois ?

Le challenge sera d’autant plus exaltant qu’il permettra à la Tunisienne de renforcer sa 2e place au classement mondial et même de lorgner la 1ère, et de se relancer dans la compétition du tennis féminin où aucune des joueuses du Top 10 n’est désormais inaccessible… Pas même Iga Swiatek qui a montré des failles à Fort Worth.