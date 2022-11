Marcus Cornaro exhorte la Tunisie à signer de l’accord de l’open sky avec l’UE

L’ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Tunisie Marcus Cornaro estime que la Tunisie pourrait relancer son secteur touristique en accélérant la signature de l’accord de l’open sky avec l’UE, sachant que notre pays hésite encore à signer cet accord pour éviter la faillite annoncée de Tunisair, la compagnie aérienne nationale.

Marcus Cornaro, qui parlait à Mosaïque FM ce mercredi 9 novembre 2022, a déclaré que la signature par le gouvernement tunisien de l’accord de l’open sky libérant le ciel tunisien devant les compagnies aériennes internationales, et ce dans les plus brefs délais, pourrait être l’une des solutions urgentes pour impulser le secteur du tourisme en général et du tourisme saharien et oasien en particulier, considérant que cela permettra de promouvoir l’image de la Tunisie.

Le diplomate européen a aussi estimé que le moment est venu pour que le gouvernement tunisien annonce la signature de cet accord, qui aura un impact rapide et immédiat sur l’arrivée des touristes étrangers.

Marcus Cornaro a fait cette déclaration en marge d’une conférence consacrée à l’élaboration d’une stratégie de développement du tourisme saharien et oasien en présence des acteurs du secteur du sud tunisien et des représentants de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) et des agences de voyages et des hôtels. Il a aussi souligné que le développement du tourisme dans les régions intérieures et méridionales de la Tunisie passe par le renforcement des activités de leurs aéroports, dont l’aéroport de Tozeur-Nefta, considérant que des régions comme Tozeur, Matmata et Tataouine qu’il a visitées plusieurs fois sont un réservoir d’emplois et d’investissements pour les habitants et notamment les jeunes, ce qui requiert l’ouverture des opportunités devant les voyagistes tunisiens et étrangers pour une meilleure exploitation des ressources touristiques et économiques et des importants potentiels d’emplois pouvant être assurés par la mise en place de petites et moyennes entreprises (PME) ne nécessitant pas d’importants fonds.

Tout en soulignant le soutien constant de l’UE à la Tunisie pour développer les investissements dans le secteur du tourisme, Marcus Cornaro a indiqué que l’UE a prévu un soutien de 54 millions d’euros qui bénéficieront aux PME fondées par les jeunes entrepreneurs du secteur du tourisme, tout en œuvrant à convaincre d’autres institutions de financement à encourager ces projets touristiques en Tunisie.

I. B.