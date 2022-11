Tunisie : Retour du concours photographique de l’Ariana

Le concours photographique de l’Ariana est placé cette année sous le thème « Quand l’art rencontre la science ». La 4e édition démarre aujourd’hui, jeudi 10 novembre.

La municipalité de l’Ariana, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie organisent la 4ème édition du Concours Photographique de l’Ariana.

Le concours a lieu comme chaque année à la ville de l’Ariana, les organisateurs ont souhaité pour cette édition souligner le lien entre l’art de la photographie et les sciences et célébrer la Journée Mondiale de la Science au service de la Paix et du Développement, d’où le choix du thème de cette année « Quand l’art rencontre la science« .

L’événement est ouvert à tous les publics et s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux amateurs de la photographie.

L’inscription au concours

F.B