Première mondiale du film tunisien « Je reviendrai là-bas » au Festival international du Caire

Le documentaire tunisien « Je reviendrai là-bas » réalisé par Yassine Redissi fera sa première mondiale dans le cadre du Festival international du Film du Caire. Le film est un road movie musical sur les traces d’un chanteur juif tunisien exilé.

La 44e édition du Festival international du Film du Caire démarre le 13 novembre et se poursuit jusqu’au 22 de ce moi. Le cinéma tunisien n’est jamais absent de ce grand festival, et cette année, on notera entre-autres la participation du film documentaire « Je reviendrai là-bas ».

Le film est sélectionné dans la catégorie « Horizons du cinéma arabe », il suit des jeunes sur les traces d’un vieux chanteur juif tunisien exilé, à la discographie oubliée et entièrement dédiée à l’amour de son pays natal.

