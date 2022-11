Tunisie : Green Trek organise une randonnée à Djebel Serj

Green Trek propose aux amateurs de randonnées pédestres une nouvelle expérience au sommet de Djebel Serj, une montagne calcaire située au centre de la Tunisie, culminant à 1 357 mètres d’altitude, le troisième sommet de la dorsale, sous le thème «La tête dans les nuages et les pieds sur terre !»

Djebel Serj est situé à 20 km au sud-est de Siliana et à 60 km au nord-ouest de Kairouan, à mi-chemin entre Oueslatia et Bargou. Son escalade est une belle expérience pour ceux qui affectionnent les défis physiques et cherchent ) sortir de leur zone de confort pour faire des découvertes et passer une journée mémorable de communion avec la nature, en respirant le grand air des hauteurs. Même si le sommet peut sembler très élevé pour beaucoup de randonneurs, ils y parviendront à coup sûr avec l’aide de l’équipe chevronnée de Green Trek

Le devise de Green Trek se résume en quatre mots qui sont tout un programme : «La nature, la liberté, l’air frais, les beaux paysages…», oules initiateurs de ce projet aiment passer des jours entiers, la randonnée étant pour eux plus qu’un simple hobby ou même un métier, c’est un mode de vie, où le plaisir de la découverte rime avec l’audace de pousser ses limites et d’aller encore plus loin.

Le sommet, le grand air…

«Green Trek n’est pas un club ni une association, c’est une expérience à vivre, une équipe soudée qui fait tout pour satisfaire les envies de découverte et assouvir le besoin de liberté. Du nord de la Tunisie jusqu’au sud, les terres n’ont aucun secret pour nous , écrivent les promoteurs de Green Trek sur leur site web.

I. B.

Pour consulter le programme.