Histoire de la Tunisie en Coupe du monde de football

L’auteur est l’un des initiateurs d’une exposition sur l’histoire du football tunisien organisée par le Collectif 3C, en partenariat avec des associations tunisiennes de l’immigration, en marge de la Coupe du Monde Qatar 2022. L’exposition se tiendra du 20 novembre au 18 décembre 2022 à la Fondation de la Maison de Tunisie à Paris, en France.

Par Hedi Chenchabi *

Pays de 12 millions d’habitants, la Tunisie est souvent présent dans les différentes compétitions africaines et internationales. La pratique du sport fait des Tunisien(ne)s des passionné(e)s et des fins connaisseurs de la plupart des disciplines sportives.

Athlètes, sportifs ou simples supporteurs, les Tunisien(ne)s suivent de très près les événements sportifs transmis sur le petit écran. Partout dans le pays, dans les villes et les villages les plus reculés, le football reste le sport roi.

Raconter l’histoire du football tunisien sur plus d’un siècle est l’ambition d’une exposition originale organisée à la Maison de la Tunisie à Paris (France) durant toute la période de la Coupe du Monde Qatar 2022.

L’histoire de l’équipe nationale et de sa participation à la Coupe du monde montre encore une fois la singularité du football tunisien et témoigne de l’adhésion des Tunisien(ne)s aux efforts de leurs athlètes, hier comme aujourd’hui.

Sélection de Tunisie de 1939.

Cette popularité du football fait des équipes comme l’Espérance de Tunis, le Club africain, l’Étoile du Sahel et le Club Sfaxien des emblèmes des régions et des symboles de l’engouement pour le sport populaire. Et cette popularité du football en Tunisie s’explique par la réussite des grands clubs tunisiens sur le plan continental. En effet, le pays compte 5 titres en Coupe de la confédération africaine (CAF), 4 en Ligue des champions de la CAF et 5 participations au Mondial.

C’est une belle réussite pour le football tunisien au regard de ses moyens et ressources. Les titres sont remportés par les équipes tunisiennes prouvent que notre pays reste une terre de foot.

L’amour voué aux clubs fait qu’on s’identifie à la vie du quartier, de la ville ou de la région, mais aussi à la singularité de certaines figures légendaires de ce sport populaire qui a marqué des générations entières avant et après l’indépendance du pays, en 1956, et cet engouement se poursuit jusqu’à aujourd’hui dans l’enthousiasme et dans l’action des fans dans les stades et dans les réseaux sociaux.

Sélection de Tunisie de 1974.

La Tunisie et la Coupes du monde de footbal

Durant la période coloniale, la sélection tunisienne existait seulement dans les compétitions régionales et servait aussi de vivier de joueurs talentueux pouvant évoluer dans les sélections ou les clubs français.

Après l’indépendance, avec un total de cinq participations à la Coupe du monde, la Tunisie compte parmi les pays qui ont marqué l’histoire de cette compétition. Il convient de rappeler ici que seules 9 sélections arabes ont participé à une phase finale de la Coupe du monde, soit 4 d’Afrique, à savoir la Tunisie, l’Algérie, le Maroc et l’Egypte, et 5 d’Asie : l’Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis, l’Irak, le Koweït et en cette année 2022 le Qatar.

En 2018, pour la première fois, 4 sélections arabes participent ensemble à une Coupe du monde, qui montre la qualité de ces équipes passées par les qualifications en Afrique et en Asie et qui font désormais partie du paysage footballistique mondial.

La meilleure performance de la Tunisie reste cependant celle de sa première participation en 1978, en Argentine.

Bilan des participations des équipes arabes

1934: Egypte;

1970: Maroc;

1978: Tunisie;

1982: Algérie et Koweït;

1986: Irak, Maroc et Algérie;

1990: Egypte et les Emirats arabes unis;

1994: Arabie Saoudite et Maroc;

1998: Tunisie, Maroc et Arabie Saoudite;

2002: Tunisie et Arabie Saoudite;

2006: Tunisie et Arabie Saoudite;

2010: Algérie ;

2014: Algérie ;

2018: Tunisie, Maroc, Egypte et Arabie Saoudite.

La Tunisie a été très présente dans les compétitions arabes, africaines et mondiales. L’Algérie, le Maroc et la Tunisie comptent le même nombre de participations au Mondial (5). Il est indéniable que les joueurs maghrébins ou d’origine maghrébine, d’hier et d’aujourd’hui, de Larbi Benbarek à Zineddine Zidane et de Tarak Dhiab à Karim Benzema, ont un talent et un style de jeu qui les distinguent.

La sélection de Tunisie au Mondial de l’Argentine.

1978 : la première participation

En 1978, la Tunisie doit relever le défi de se qualifier pour la Coupe du monde de football. Pour sa première participation, elle avait fait une forte impression en s’imposant face au Mexique. Malgré une ouverture du score pour les Mexicains, les Tunisiens, emmenés par un brillant Tarak Dhiab, renversent le score et l’alourdissent en toute fin de match (3-1).

Les Aigles de Carthage tenaient ainsi la toute première victoire africaine en phase finale de Coupe du Monde. Tombée dans un groupe difficile, outre les Mexicains habitués à disputer ce genre de compétition, la Tunisie a affronté les champions du Monde en titre, l’Allemagne (RFA) et la Pologne, 3e de la précédente édition de 1974.

La Tunisie finira sa tournée en Argentine en se classant 3e du groupe, avec à son actif une victoire face aux Mexicains (3-1), un nul face aux Allemands (0-0) et une défaite étriquée face à la Pologne (0-1).

La sélection Tunisie au Mondial de la France.

1998: retour sur le devant de la scène

Après une finale de Coupe d’Afrique des Nations, perdue en Afrique du Sud face au pays hôte (0-2), la Tunisie enchaîne avec sa deuxième participation en Coupe du Monde, 20 ans après la première. Cette fois-ci la compétition se déroule chez le voisin français, une occasion de briller devant un public nombreux essentiellement formé des Tunisienn(e)s de France.

Avec un rôle d’outsider, la Tunisie tombe sur un groupe à priori abordable avec l’Angleterre (0-2), la Colombie (0-1) et la Roumanie (1-1), mais elle n’accède au second tour.

La sélection de Tunisie au Mondial de la Corée et du Japon.

2002 : une nouvelle participation d’affilée

La Tunisie participe en 2002, à la compétition co-organisée par le Japon et la Corée du Sud. Avec la Russie, la Belgique et le Japon, pays hôte, la Tunisie s’est inclinée lors de son premier match face à la Russie (0-2), un match à sens unique.

Lors de la confrontation avec la Belgique, à priori plus forte que la Russie, la Tunisie sort le grand jeu en marquant un magnifique coup franc par l’intermédiaire de Raouf Bouzayene et réalise le match nul. Le dernier match l’opposera au Japon dans un stade d’Osaka acquis à la cause des Nippons. La Tunisie réussit à tenir tête pendant 45 minutes. En deuxième mi-temps, les Japonais marquèrent deux buts s’offrant ainsi la qualification et éliminent la Tunisie.

Sélection de Tunisie au Mondial d’Allemagne.

2006 : la Tunisie encore présente

En Allemagne, la Tunisie, championne d’Afrique en 2004, se devait de faire bonne figure lors de cette édition. Le groupe de la Tunisie était composé de l’Arabie Saoudite, de l’Espagne, futur champion d’Europe en 2008 et du Monde en 2010, et de l’Ukraine d’Andriy Shevchenko, ballon d’or en 2004.

Une Coupe du Monde bien mal entamée, puisque la sélection tunisienne dirigée par Roger Lemerre s’est fait surprendre par des Saoudiens audacieux, qui ont mené 2-1 avant que Radhi Jaïdi n’égalise à l’ultime minute du match.

Après ce match nul d’entrée, les espoirs étaient minces, il restait encore à affronter l’Espagne et l’Ukraine. La Tunisie allait maintenir le suspense le temps d’une mi-temps, puisque face à l’Espagne, Jawhar Mnari avait permis à la Tunisie de mener au score, avant que l’équilibre soit rétabli. Trois buts en fin de match donnèrent une victoire logique aux Espagnols. Le dernier match face à l’Ukraine aurait pu permettre aux Tunisiens d’empocher une qualification miraculeuse, mais à 10, sans attaquant, la Tunisie s’incline après le but de Shevchenko sur penalty.

L’équipe nationale passe entre 2006 et 2017 par une période de stagnation dans les compétitions internationales.

La sélection Tunisie au Mondial de Russie.

2018 : au mondial de la Russie

Absente des deux dernières éditions, la Tunisie est de retour au Mondial en Russie avec le sélectionneur Nabil Maâloul. Après un joli parcours sans défaite lors des éliminatoires, les Aigles de Carthage n’ont pas des adversaires faciles puisqu’ils rencontrent successivement l’Angleterre et la Belgique, vue comme la favorite de ce groupe qui compte aussi le Panama. L’équipe tunisienne dispose aussi de solides joueurs de talents. Outre sa star Wahbi Khazri et son capitaine Youssef Msakni, elle bénéficie d’un effectif de qualité, créatif et technique. Sur les 23 joueurs sélectionnés, six jouent dans des équipes tunisiennes. Les autres évoluent en France, en Egypte, en Belgique, en Turquie, au Royaume-Uni et en Arabie saoudite.

La Tunisie est qualifiée pour la dernière édition prévue en 2022 au Qatar avec des confrontations prévues avec des équipes expérimentées dont la France et le Danemark.

Sélection de Tunisie de l’année 2022.

Le football est un patrimoine à sauvegarder

Les travaux des chercheurs ou de journalistes sportifs contribuent à la connaissance d’une histoire et d’une mémoire du foot au niveau local, national et international. Enfin, la multiplication des pages Wikipédia tenues par des bénévoles qui mettent en ligne des informations relayées par les réseaux sociaux dont Facebook constituent une richesse d’informations et traduisent une volonté de sauvegarder cette mémoire et cette histoire du sport le plus populaire en Tunisie. Nous remercions tous ces acteurs pour leurs efforts assidus et continus visant à actualiser les informations, à les archiver et à collecter le maximum d’images utiles pour la recherche et la conception de travaux de valorisation de ce patrimoine.

La Tunisie et la FTF doivent veiller à la sauvegarde de ce patrimoine par le lancement de campagnes nationales et régionales, en lien avec les archives nationales, en veillant à la conservation des archives des clubs et des amoureux du foot, en mobilisant des chercheurs et les présidents de clubs pour aider les travaux de valorisation (films, expositions, livres…) sur le football national. Historien, acteur culturel à Paris, commissaire de l’exposition «Tunisie : Terre de foot – Un siècle de football en Tunisie et dans l’immigration».