Tunisie : L’avocate Wafa Chedly visée par une nouvelle plainte pour diffamation

L’avocate Wafa Chedly, qui multiplie les statuts sur Facebook pour diffuser ce qu’elle qualifie de révélations, presque toutes démenties par les concernées, fait une fois de plus l’objet d’une nouvelle plainte pour diffamation, accusations mensongères et diffusions de fausses nouvelles, via les réseaux sociaux…

Après Wadii Al-JAri président de la FTF qui a ouvert le bal, puis Samir Dilou (ancien Ennahdha), l’UGTT, Lotfi Mraihi (UPR), l’avocat Ahmed Souab et la famille Ben Gharbia, ou encore plus récemment l’Association des magistrats tunisiens (AMT) c’est au tour de Ghazi Chaouchi (Attayar) d’annoncer qu’il a saisi la justice, contre sa consœur, pour les mêmes faits.

En effet, dans un post publié sur sa page Facebook, Ghazi Chaouachi a affirmé avoir déposé plainte auprès du Procureur de la République de Tunis contre «la porte-parole officieuse du Ministre du Chapitre 23» (comprendre la ministre de la Justice).

L’ancien député a précisé poursuivre Wafa Chedly pour diffamation, accusations mensongères et fausses nouvelles «diffusées pour servir ses patrons et le système qui lui a assigné cette sale mission», en référence au pouvoir en place, pour qui l’avocate ne cache pas son soutien

Y. N.