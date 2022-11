Tennis : La Tunisienne Ons Jabeur nominée aux WTA Awards 2022

La joueuse de tennis tunisienne, Ons Jabeur, est parmi les six nominées pour les WTA player awards 2022, qui récompense les meilleures joueuses de tennis de la saison 2022.

Les concurrentes de Jabeur sont :

– la Polonaise Iga Swiatek (première mondiale),

– la Française Caroline Garcia (4e),

– l’Américaine Coco Gauff (7e),

– l’Américaine Jessica Pegula (3e),

– la Russe Elena Rybakina (22e).

Ons Jabeur a réalise la meilleure saison de sa carrière, en remportant deux titres (WTA 1000 de Madrid et WTA 500 de Berlin), et en atteignant (sans être consacrée) 4 fois la finale d’autres tournois, dont deux de Grand Chelem (Wimbeldon et US Open).

C. B. Y.