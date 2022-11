Les clubs les plus titrés de la Ligue des champions de l’UEFA

L’UEFA Champions League fait partie des compétitions les plus prestigieuses et les plus suivies dans le monde. Elle regroupe les meilleurs clubs en Europe avec quelques clubs historiques qui possèdent des palmarès impressionnants. Voici les clubs les plus titrés de la Ligue des champions depuis sa création jusqu’à maintenant.

Le Real Madrid

Élu meilleur club de football du siècle écoulé, le Real Madrid est l’équipe la plus titrée de La Liga espagnole. Les Merengues demeurent aussi largement en tête des équipes les plus titrés en Europe. Elle compte aujourd’hui 14 victoires dans cette compétition, dont la dernière édition qui est qualifiée de Ligue des champions des Remontadas. Entre 2016 et 2018, l’équipe a aussi remporté trois titres consécutifs. Les amateurs de paris en ligne savent qu’il faut toujours compter sur la formation madrilène en LDC. Le club figure souvent parmi les favoris des bookmakers. Si vous désirez miser sur les matchs de la Ligue des champions, consultez le pronostic ici.

L’AC Milan

Club mythique du championnat italien, l’AC Milan retrouve la lumière sur la scène nationale et européenne après plus d’une décennie. Avec 7 finales gagnées, les Rossoneri se trouvent derrière le Real Madrid au classement des équipes les plus titrés en Ligue des champions. L’écurie lombarde a connu une époque glorieuse entre 1989 et 1995. Pendant cette période, elle a glané trois titres et perdu deux finales. Au début des années 2000, elle a remporté les éditions 2003 et 2007, mais perdu celle de 2005.

Le Bayern Munich

L’ogre bavarois complète le podium des formations les plus titrées dans la reine des compétitions de clubs en Europe. Le Bayern Munich a remporté six fois la Ligue des champions. Outre ces titres, l’équipe s’est hissée en finale 5 fois. Son dernier sacre remonte en 2020, en pleine période de pandémie de coronavirus. Depuis, la formation munichoise a enregistré deux désillusions, dont une élimination douloureuse contre Villareal lors de l’édition 2021-2022. Cependant, le club fait toujours partie des principaux favoris en LDC.

Le Liverpool FC

Le Liverpool FC compte le même nombre de victoires que le Bayern en UEFA Champion League. Toutefois, l’équipe se trouve aux pieds du podium en raison d’un plus grand nombre de finales disputées par le club allemand. Les 4 premiers succès des Reds ont été remportés entre 1970 et 1980. Depuis, la formation liverpuldienne a connu une longue période de disette. Elle n’a remporté la Ligue des champions qu’en 2005 dans un scénario rocambolesque. Son dernier sacre date de 2019 avec Jürgen Klopp.

Le FC Barcelone

Considéré comme l’un des plus grands clubs de l’histoire du football, le FC Barcelone ne compte pourtant que cinq victoires en Ligue des champions. Aussi improbable que cela puisse paraître, son premier sacre n’est intervenu qu’en 1992. Ensuite, la formation catalane a attendu les débuts des années 2000 pour remporter à nouveau cette compétition. Confrontée à une crise financière et une mauvaise gestion de l’effectif, l’équipe vit une période creuse avec des campagnes européennes catastrophiques lors des dernières éditions de LDC.