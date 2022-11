la 35ème édition du marathon Comar Tunis-Carthage aura lieu le 4 décembre 2022 à Tunis.

Il y aura 3 courses : le marathon de 42,95 km, le semi-marathon de 21,1 km, et la course pour tous de 5 km.

Le marathon Comar Tunis-Carthage est un rendez-vous sportif annuel très attendu qui réunira, cette année, plus de 4.000 athlètes de plus de 14 nationalités, amateurs et professionnels, venant participer aux trois courses programmées.

Plus de détails sur ce lien.

C. B. Y.