Coupe du monde 2022 : Jalel Kadri croit encore au second tour

Le sélectionneur national Jalel Kadri a assuré, ce mardi 29 novembre 2022, à la veille du dernier match de groupe que disputera la Tunisie contre la France, que l’objectif sera de décrocher une place en huitièmes de finale.

Malgré le faux pas quasi-éliminatoire lors du second match du onze national, samedi, contre l’Australie (0-1), Jalel Kadri semble toujours croire en nos chances de se qualifier. Pourtant, le destin des Tunisiens n’est pas entre leurs mains, puisqu’en plus de devoir battre les champions du monde (ce qui est loin d’être facile), il faut espérer un match nul entre l’Australie et le Danemark ou une victoire des Scandinaves en espérant marquer plus qu’eux.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, il a indiqué que l’objectif est de passer au second tour et que ses joueurs ont les moyens pour réagir après la défaite face à l’Australie.

«On fait face au champion du monde en titre, la mission est très difficile mais dans le football rien n’est impossible […] J’ai confiance en ce groupe. J’ai 26 hommes dans le vrai sens du terme», a-t-il encore lancé.

C. B. Y.