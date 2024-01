Football-Sélection tunisienne : Jalel Kadri annonce sa démission

Le sélectionneur de l’équipe tunisienne de football Jalel Kadri a annoncé sa démission, dans la soirée de ce mercredi 24 janvier 2024, après l’élimination de la Tunisie au premier tour de la CAN 2024.

C’est sans surprise que Jalel Kadri ait fait cette annonce lors de sa déclaration d’après-match accordée à beIN Sports, après le match nul (0-0 de la Tunisie face à l’Afrique du Sud et son élimination de la Coupe d’Afrique des Nations, alors qu’il avait pour mission de conduire les Aigles de Carthage à la demi-finale.

«Il y a quelques occasions, ce soir, qui n’ont pas abouti et nous n’aurions pas dû perdre…Je ne veux pas être dur avec les joueurs qui ont fait de leur mieux… Nous avons fait de notre mieux et nous assumons notre responsabilité… Mon contrat est clair et ma mission est désormais terminée » a lancé Jalel Kadri, qui était à la tête de l’équipe nationale tunisienne depuis 2022 suite du limogeage de Mondher Kebaier.

Y. N.