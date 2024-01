FTF : Le staff technique limogé, Boussaidi et Louhichi provisoirement à la tête de la sélection tunisienne

La Fédération tunisienne de football a annoncé, dans la soirée de ce vendredi 26 janvier 2024, le limogeage de tous les membres du staff technique (l’entraîneur national, les entraîneurs adjoints et les préparateurs physiques, et ce, «en raison de mauvaises performances, de l’élimination au premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations et de l’incapacité à atteindre les objectifs contractuels»

Dans son communiqué, la FTF a, également, annoncé la nomination provisoire des entraîneurs Anis Boussaidi et Montassar Louhichi à la tête de la sélection, en attendant la désignation d’un nouveau sélectionneur.

La même source a également annoncé la mise en place d’une commission, dont la composition sera communiquée dans les meilleurs délais, «comptant notamment un représentant de l’Amicale des entraîneurs, des techniciens et d’anciens joueurs internationaux reconnus pour leur compétences», et qui se chargera de proposer le nom du nouveau sélectionneur.

Y. N.