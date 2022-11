Coupe du monde 2022 : Présentation des matchs du mardi 29 novembre

Le coup d’envoi de la 3e journée du premier tour de la Coupe du monde 2022 sera donné aujourd’hui, avec 4 matchs des groupes A et B. Comme d’habitude, pour minimiser les risques de calculs antisportifs, les deux matchs de chaque groupe auront lieu en même temps.

Dans le groupe A, les yeux seront braqués sur le match Equateur – Sénégal, où les deux équipes, quasiment du même niveau, peuvent se qualifier. Difficilement les deux ensemble, mais probablement l’une ou l’autre. Les sud américains ont tout de même une longueur d’avance puisqu’un nul leur suffirait. L’autre billet pour les huitièmes devrait être décroché par les Pays-Bas qui affronteront le Qatar, même si mathématiquement rien n’est encore assuré pour les Oranges et qu’une défaite pourrait les éliminer.

Classement du groupe A après 2 journées :

1- Pays-Bas : 4 points (+2)

– Equateur : 4 points (+2)

3 – Sénégal : 3 points (0)

4- Qatar : 0 point (-4)

Pour ce qui est du groupe B, les 4 équipes sont encore concernées par la qualification d’un point de vue mathématique, mais dans les faits, l’Angleterre a même un pied en huitièmes, et ce, même en cas de défaite aujourd’hui, grâce à sa différence de buts très favorable (+4).

Les espoirs du Pays de Galles sont, en revanche, minimes, puisque pour se qualifier, il lui faut deux conditions : battre le géant anglais et espérer un nul dans l’autre match qui oppose l’Iran aux Etats-Unis. Deux équipes qui conservent, quant à elles, de fortes chances d’accompagner l’Angleterre en huitièmes et qui ont leur destin entre les mains. Les Asiatiques ont, tout de même, un petit avantage car un match nul pourrait les qualifier, alors que les Américains doivent absolument gagner.

Classement du groupe B après 2 journées :

1- Angleterre : 4 points (+4)

2- Iran : 3 points (-2)

3 – Etats-Unis : 2 points (0)

4- Pays de Galles : 1 point (-2)

Voici le programme complet :

Groupe A (16h) :

Equateur – Sénégal

Pays-Bas – Qatar

Groupe B (20h) :

Iran – Etats-Unis

Pays de Galles – Angleterre

C. B. Y.