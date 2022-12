Coupe du monde 2022 : Programme du jeudi 1er décembre

Les groupes E et F disputent aujourd’hui, jeudi 1er décembre 20022, les matchs de la 3e et dernière journée de la phase des poules de la Coupe du monde de football, qui se déroule actuellement au Qatar. Sept équipes sont concernées par les 4 billets qualificatifs pour les huitièmes, et seul le Canada a perdu tout espoir de se qualifier après ses deux premières défaites dans la compétition contre la Belgique (0-1) et la Croatie (1-4).

Voici le programme de la journée :

Groupe F (16h) :

– Canada – Maroc

– Croatie – Belgique

Groupe E (20h) :

– Costa Rica – Allemagne

– Japon – Espagne

Classements actuels des deux groupes :

Groupe E :

1- Espagne : 4 points (+7)

2- Japon : 3 points (0)

3- Costa Rica : 3 points (-6)

4- Allemagne : 1 point (-1)

Groupe F :

1- Croatie : 4 points (+3)

2- Maroc : 4 points (+2)

3- Belgique : 3 points (-1)

4- Canada : 0 point (-4)

C. B. Y.