Le cinéma vénézuélien à l’honneur au Musée Safia Farhat

Le Musée Safia Farhat à Radès organise, le mercredi 7 décembre, une projection/débat autour du film « Dudamel, le son des enfants”, de Alberto Arvelo, en présence de l’Ambassadeur de la République Bolivarienne du Venezuela en Tunisie.

Le Centre des Arts vivants de Radès (Musée Safia Farhat) propose à son public une soirée cinématographique autour de l’une des œuvres du cinéaste vénézuélien Alberto Arvelo « Dudamel, le son des enfants », sorti en 2010.

Tourné dans sept pays différents, le film est un documentaire revient sur la vie et la carrière du chef d’orchestre vénézuélien Gustavo Dudamel, mais aussi sur l’expérience « El Sistema », un projet d’inclusion sociale à travers la musique, initié par José Antonio Abreu, qui a eu un impact artistique et social énorme au Venezuela et dans les autres pays où il s’est établi.

Le programme :

18H30 : Présentation du film par l’Ambassadeur de la République Bolivarienne du Venezuela en Tunisie.

18H40 : Récit et témoignage des participants tunisiens, Fadi Ben Othman et Ashref Bettibi, au programme « El sistema » au Venezuela en 2022.

19H15 : Projection du film.

20H50 : Débat.

