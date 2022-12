Gender Equity Art Festival : Soutenir l’égalité des genres à travers l’art

La deuxième édition du Gender Equity Art Festival aura lieu les 12, 13 et 14 décembre. Une initiative artistique pour faire face à la violence basée sur le genre.

Le festival artistique de l’égalité des genres se tient dans le cadre du programme RHRN2 (right here right now 2), il est organisé par les membres de la coalition des associations ATL/ Mst Sida, ATSR , Y-PEER et WE Youth.

L’événement aura lieu pendant trois jours et donnera à voir des performances théâtrales, musicales, des chorégraphies, des projections d’une sélection de courts métrages, des ateliers d’arts et de sensibilisation, et des panels.

Placé sous le thème « Activisme contre la violence basée sur le genre », le festival souhaite informer et sensibiliser le public sur l’égalité des genres, la lutte contre la violence et les stéréotypes basés sur le genre.

