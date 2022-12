«Break Point» sur Netflix : Ons Jabeur donne rendez-vous à ses fans le 13 janvier 2023

Break Point, la série documentaire autour des circuits ATP et WTA produite par Netflix sortira le 13 janvier 2023, date à laquelle la joueuse de tennis tunisienne classée 2e mondiale Ons Jabeur, donne rendez-vous à ses fans.

En effet la championne tunisienne sera en vedette dans la série documentaire qui sortira avant l’Open d’Australie (prévu du 16 au 29 janvier), comme annoncé, ce mercredi par la plateforme, sachant que les équipes ont suivi les circuits ATP et WTA durant la saison 2022, notamment les quatre tournois du Grand Chelem.

Netflix a publié, ce jour, une première bande-annonce, en précisant que les cinq premiers épisodes de Break Point, seront disponibles à partir du 13 janvier 2023, alors que la seconde partie sera diffusée en juin.

Première partie de la saison :

1er épisode : Open d’Australie (avec Kyrgios et Kokkinakis en personnages centraux)

2e épisode : Open d’Australie (Berrettini et Tomjanovic)

3e épisode : Indian Wells (Fritz et Sakkari)

4e épisode : Madrid (Jabeur et Badosa)

5e épisode : Roland-Garros (Auger-Aliassime et Ruud)

«13/01… Save the date! 👀 Tennis is taking over on Netflix 🔥», a commenté la championne tunisienne double finaliste en Grand Chelem, surnommée «la ministre du bonheur» par ses compatriotes.

Rappelons qu’Ons Jabeur vient de remporter, lundi 12 décembre, le prix Karen Krantzcke de l’esprit sportif (WTA Awards), après avoir décroché, à Monaco, le Prix de la Championne de la Paix au Forum international Peace and Sport.

Y. N.