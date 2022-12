Peace & Sport Awards : La Tunisienne Ons Jabeur Championne de la Paix 2022

Lors de la cérémonie de la 13ème édition du Forum international Peace and Sport qui s’est tenue à Monaco les 30 novembre et 1er décembre 2022, le Prix de la Championne de la Paix a été décerné à la tenniswoman tunisienne Ons Jabeur.

«Source d’inspiration pour la jeunesse tunisienne et celle du monde entier 🏆 Bienvenue dans notre Club des Champions de la Paix», a commenté Peace & Sport Awards, sur Twitter, sachant que la championne tunisienne classée 2e mondiale succède ainsi au basketteur de l’équipe de France Rudy Gobert.

Ce prix honorifique, qui récompense un athlète ayant mené une initiative sportive significative et durable en faveur de la paix, de la justice et de l’inclusion sociale, avait précédemment été décerné à Lionel Messi (2020), à Siya Kolisi (2019), ou encore à t Blaise Matuidi (2018), entre autres grands champions.

«Cette 13e édition du Forum international Peace and Sport est un moment très spécial pour moi et je me réjouis qu’autant de personnalités de haut niveau se soient réunies après deux ans de pandémie pour réaffirmer que le sport propose des solutions face à la recrudescence des conflits, des divisions et des discours de haine», a déclaré Joël Bouzou, Président-Fondateur de Peace & Sport lors de la clôture de cet évènement qui a rassemblé 250 participants sous le slogan : «Le sport, une réponse pour la paix».

Ci dessous les autres Prix remportés lors de la 13e édition de Peace & Sport Awards

Prix Spécial du Jury : L’Union Cycliste Internationale (UCI)

Initiative April6 de l’année : Fondation Alfredo Harp Helu

Initiative RSE de l’année : Les Eaux Minérales d’Oulmès

ONG de l’année : Fondation 4-H Zimbabwe

Institution de l’année : Le Conseil municipal de Birmingham

Y. N.