Le Chœur de l’Opéra de Tunis présente son concert de Noël

Le Théâtre des Régions à la Cité de la Culture de Tunis accueillera le soir du jeudi 22 décembre un concert de Noël qui sera assuré par le chœur de l’Opéra de Tunis, sous la direction de Haythem Hadhiri.

Comme chaque année, le théâtre de l’Opéra et le pôle musique et opéra organisent le concert de Noël, qui se tient habituellement à la Cathédrale de Tunis, mais qui aura lieu exceptionnellement cette année au Théâtre des régions.

« La Tunisie était et restera pour toujours une terre de tolérance et cohabitation et d’accueil pour les différentes cultures , religions et civilisations », indique le communiqué de l’Opéra de Tunis qui prévoit une soirée musicale avec un répertoire traditionnel autour de l’ambiance festive de Noël.

