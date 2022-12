Sonede : Des actes de vandalisme causent des coupures d’eau à Aïn Draham

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede), a annoncé, dans la soirée de ce vendredi 16 décembre 2022, qu’une station de pompage a été ciblée par des actes de vandalisme, ce qui a causé des coupures et des perturbations dans la distribution de l’eau potable, depuis cet après-midi à Aïn Draham et ses environs au gouvernorat de Jendouba.

Dans son communiqué, la Sonede précise que des inconnus ont vandalisé, dans la nuit du jeudi au vendredi, la station de pompage et de traitement N1 reliant Beni Mtir à Aïn Draham, ce qui a notamment abîmé le transformateur électrique arrêtant le pompage, causant des coupures d’eau depuis 16h, tout en ajoutant que ses services sont intervenus pour y mener des travaux de réparation.

L’approvisionnement en eau potable reprendra progressivement après la réparation des dégâts, et ce, à partir de demain, samedi 17 décembre, à 10h.

