La Fédération Tunisienne de basketball déplore le décès de la joueuse et entraîneure Ines Ben Mohamed

La Fédération Tunisienne de basketball a annoncé, ce mardi 20 décembre 2022, le décès de la joueuse et entraîneure de l’équipe des jeunes du Stade tunisien Ines Ben Mohamed.

«En cette douloureuse circonstance, Ali Banzarti, président de la Fédération a présenté en son nom et au nom de tous les membres du bureau de la fédération, ses condoléances à la famille de la défunte ainsi qu’à toute la famille sportive en Tunisie», indique la note de la FTB.

Plusieurs sportifs de différentes disciplines ainsi que le Stade tunisien ont également exprimé leur douleur suite au décès de l’entraîneure Ines Ben Mohamed. Le ST a ainsi présenté ses condoléances aux proches de la défunte et à ses coéquipiers et à toute l’équipe ainsi qu’à sa famille et amis.

Y. N.