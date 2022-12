Tourisme : Wizz Air va accroître ses dessertes sur la Tunisie

Wizz Air, l’une des principales compagnies aériennes d’Europe centrale et orientale, va œuvrer au cours de la prochaine période à développer son programme de vols entre la Tunisie et le Royaume-Uni, et ce en raison de la demande croissante du marché britannique sur la destination tunisienne.

Lors d’une rencontre, mardi 20 décembre 2022, avec le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, une délégation de Wizz Air a également évoqué la possibilité d’augmenter les vols de la compagnie en provenance de plusieurs autres pays européens.