Cinémathèque tunisienne : Clôture ce soir du Festival My First Doc (Programme)

La 5e édition du Festival My First Doc se clôture aujourd’hui, vendredi 30 décembre. Quatre films sont au programme de l’ultime journée.

La Cinémathèque tunisienne a accueilli encore une fois cette année le Festival international My First Doc dont la cinquième édition a démarré le mardi 27 décembre et se clôture ce soir. Organisé par l’Association Cinéma documentaire tunisien (ACDT), l’événement met la lumière sur le cinéma documentaire et le travail de jeunes réalisateurs de différents pays et univers artistiques.

La manifestation prend fin aujourd’hui avec quatre films réparties sur deux séances de projections. La première démarre à 15h avec « L’or ou l’argent » (France / Mali) et « L’BNAT » (France / Maroc). La deuxième séance démarre à 17h avec « The diary of a projectionist » (Espagne) et « Unisson, Les coulisses d’une chorale » (France).

F.B