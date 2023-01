La municipalité de la Marsa lance un concours de projets pour les associations et les citoyens

Les associations et les citoyens de la Marsa auront l’occasion de réaliser leurs idées et projets grâce à un concours organisé par la municipalité de la Marsa dans les domaines et des arts et du sport.

La municipalité de la Marsa vient d’annoncer une initiative participative unique en son genre, un concours qui s’adresse aussi bien aux citoyens de la Marsa qu’aux associations nationales pour réaliser leurs idées et leurs projets dans les domaines de la culture, des arts et du sport.

L’appel à participation est ouvert jusqu’au 20 janvier pour choisir le meilleur projet et la meilleure idée.

F.B