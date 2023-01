Tunisie : approbation d’un plan de travaux urgents au port de Radès

Le ministère tunisien des Transports a approuvé un plan de travaux urgents pour le port de Radès, au sud-est de Tunis, principale plate-forme tunisienne d’exportation et d’importation. Ce plan a été annoncé après une visite au port effectuée par le ministre Rabie Majidi.

Parmi les interventions prévues, le ministère a cité l’augmentation du nombre d’engins de levage, l’aménagement d’espaces dédiés au contrôle des remorques, le maintien de certains espaces dans les aires de stockage, l’élaboration d’un programme de gestion des conteneurs (ceux pour les stockages longs, vides, laissés au port et réfrigérés), le renforcement des mesures de contrôle, la définition d’un plan de circulation au sein du port, l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de relance du système de gestion automatisée des conteneurs (TOS) et remorques, et l’achèvement de la numérisation des mesures portuaires pour l’exportation via le système informatique.

Le port de Radès réalise 23% du trafic enregistré dans l’ensemble des ports de commerce tunisiens, 60% du tonnage de marchandises en conteneurs et 73% du tonnage de marchandises chargées sur camions.

En 2019, le port a traité près de 6,4 millions de tonnes (Mt) de marchandises et assuré le transit de 0,3 Mt.

Cependant, Radès a connu ces dernières années une dégradation de ses performances de gestion en raison de nombreux dysfonctionnements logistiques, d’infrastructures insuffisantes en matière de stockage, de durée des opérations de dédouanement dépassant les normes internationales et de la mauvaise gestion des sociétés concessionnaires publiques. D’où la décision du gouvernement de relancer ce port central de l’économie tunisienne.