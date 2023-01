Tunisie : Retour du Festival arabe de la Radio et de la Télévision

La prochaine édition du Festival arabe de la Radio et de la Télévision se tiendra en Tunisie au mois de juin prochain.

Après l’Arabie Saoudite, c’est la Tunisie qui abritera la 23e édition du Festival arabe de la Radio et de la Télévision, prévue d’avoir lieu du 12 au 15 juin à la Cité de la Culture de Tunis, c’est ce que vient d’annoncer l’Union des Radiodiffusions des États arabes. Un rendez-vous annuel qui promeut la production radiophonique et télévisée arabes, présente les dernières innovations technologiques dans la production audiovisuelle et met en avant le développement de la production radiophonique et télévisée dans le monde arabe.

D’autre part, le Congrès des médias arabes se tiendra les 13 et 14 janvier à Tunis. « Le congrès verra la participation de spécialistes représentant la Ligue des États arabes, les organisations régionales arabes, les ministres arabes en charge des médias et autres invités parmi les sociétés internationales de médias numériques et les spécialistes des médias, en économie numérique et en sociologie. », selon la TAP.

F.B