Tunisie : le Front du salut dénonce «l’assaut» des partisans de Saïed  

Le président du Front de salut national Ahmed Nejib Chebbi a indiqué que le Front a réussi son meeting du dimanche 8 janvier 2023 devant le siège de la commune d’El-Mnihla (Ariana), fief du président de la république Kaïs Saïed, où se trouve son domicile, malgré les tentatives des autorités pour empêcher sa tenue.

Le peuple d’El-Mnihla aspire, comme tous les Tunisiens, à la prospérité, à la stabilité et au progrès dans le cadre de la liberté. Essayer d’empêcher le Front de rencontrer les habitants d’El-Mnihla ne les empêchera pas de poursuivre leurs manifestations pacifiques, a déclaré M. Chebbi, ajoutant que «la Tunisie se prépare au changement et personne ne peut l’arrêter.»

Chebbi a aussi appelé les partisans du Front à participer massivement, le 14 janvier, au mouvement de protestation qui aura lieu à l’avenue de la Révolution, au centre-ville de Tunis.

L’an dernier, le Front du salut avait dénoncé «l’usage abusif de la violence» contre ses partisans lors des manifestations du 14 janvier 2022 et rappelé la mort d’un des manifestants, Ridha Bouzayane, cinq jours après son admission à l’hôpital.

Dans un communiqué publié dimanche, le Front condamne «l’assaut» lancé par des partisans du président de la république Kaïs Saïed, en réaction au meeting d’El-Mnihla. Il dénonce les violences verbales contre les dirigeants du Front et ses militants et met en garde contre les atteintes aux libertés d’expression, de rassemblement et au droit à l’action politique en général.

I. B. (avec Tap).