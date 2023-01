Nemsia : L’Etat peut améliorer la situation financière sans peser sur les entreprises

La ministre des Finances, Sihem Nemsia, a présenté, le mardi 10 janvier 2023, les grands axes de la Loi des Finances 2023, à savoir la capacité de l’Etat à améliorer les ressources fiscales et à financer le budget, sans toutefois peser sur les opérateurs économiques du pays, ce qui peut paraître comme une réponse aux critiques virulentes formulées à ce sujet, deux jours auparavant, par le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica).

La ministre s’est exprimée sur la Loi des Finances 2023 (LF-23) lors d’une conférence à la Cité de la Culture de Tunis, organisée par l’Ecole nationale des finances, en passant en revue les objectifs prévus aux plans entrepreunerial, économique et social, dans un contexte de risques et de dangers au plan international.

Au plan entrepreneurial, elle a évoqué les nombreuses mesures de soutien en faveur des entreprises pour la préservation de leur pérennité, le renforcement de leur restructuration, l’amélioration de leur liquidité, ainsi que l’apport d’une vision claire aux entrepreneurs à moyen terme, et un système fiscal équitable et transparent à même de stimuler l’entrepreneuriat, et créer une économie durable et mondiale.

Au plan social, la ministre a évoqué le renforcement du rôle de l’Etat dans l’accompagnement des groupes défavorisés, l’intégration financière des groupes sociaux aux revenus irréguliers, le maintien de la solidarité nationale entre les différents groupes, l’amélioration des services au citoyens, la création des emplois et l’ouverture des perspectives aux jeunes en assurant leur insertion professionnelle et financière.

Au plan économique, Mme Memsia a parlé de la préservation du tissu économique. Il s’agit, a-t-elle déclaré, de gagner la confiance des investisseurs, de préserver la politique de production, d’assurer l’approvisionnement du marché, et de poursuivre la mise en œuvre du grand programme de réformes annoncé par le gouvernement.

Parmi les risques encourus par la Tunisie, il a été question des nombreux défis à venir provoqués par des crises économiques, financières et sociales en Tunisie et à l’étranger dont la guerre en Ukraine. Dans ce contexte, les équilibres financiers de la Tunisie sont particulièrement menacés.

A. M. (d’après TAP).