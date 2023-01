Tunisie : Les nuits de la lecture 2023 sous le thème de la peur

L’Institut Français de Tunisie (IFT) organise la 7e édition des Nuits de la lecture du 19 au 22 janvier, autour du thème de la peur, et ce, dans ses différents relais à Tunis, à Sousse et à Sfax.

Dans le cadre de sa nouvelle programmation du mois de janvier, l’IFT vient d’annoncer le retour des Nuits de la lecture, un événement annuel organisé par le ministère français de la culture dans les différents relais des Instituts Français.

L’événement est placé à chaque fois sous un nouveau thème pour célébrer le plaisir de la lecture auprès de différents publics et notamment les jeunes. Le thème choisi pour cette nouvelle édition est la peur.

Plusieurs activités et rencontres physiques et numériques sont prévus à cette occasion notamment autour de la littérature de l’horreur, mais aussi du cinéma de l’épouvante à travers l’événement « Panique en Médiathèque » où sera projetée une série de courts-métrages sur la peur et la nuit.

Le programme

F.B