Vers l’autonomisation économique des femmes rurales en Tunisie

En Tunisie, 35% des femmes vivent en milieu rural et 70% de la main d’œuvre agricole du pays sont des femmes, qui sont payées environ 50% de moins que les hommes et ont un accès très limité aux régimes de protection sociale. Cette inégalité ne saurait durer encore longtemps sans mettre en danger les équilibres sociaux déjà précaires.

C’est dans ce cadre que s’ouvre à Tunis, aujourd’hui, mercredi 11 janvier 2023, l’atelier de démarrage de la seconde phase du projet JP RWEE «Accélérer le progrès vers l’autonomisation économique des femmes rurales».

La Tunisie a réalisé un certain nombre d’avancées dans le processus dynamique de renforcement de la cohésion sociale, comme en témoigne l’adoption d’un ensemble de lois et de décrets visant à faire progresser l’égalité des sexes.

Cependant, malgré ces avancées législatives, la persistance de normes sociales conservatrices et la résistance au changement continuent d’entraver les progrès. De grandes inégalités entre les sexes persistent dans les zones rurales, les femmes et les jeunes filles (15-30 ans) étant les plus pénalisées par l’isolement social et géographique.

Selon les chiffres du ministère de l’Agriculture, 35% des Tunisiennes vivent en milieu rural et 70% de la main d’œuvre agricole du pays sont des femmes, qui sont payées environ 50% de moins que les hommes et ont un accès très limité aux régimes de protection sociale. Alors que 61% des femmes employées en milieu rural travaillent dans le secteur agricole, seules 12% d’entre elles sont inscrites au système national de sécurité sociale.

Les travailleuses saisonnières sont souvent employées par plusieurs employeurs et doivent gérer le travail agricole en même temps que des responsabilités non rémunérées de travail domestique. En plus d’un salaire très bas, les travailleuses agricoles sont confrontées à des risques sérieux dus à des méthodes de transport dangereuses vers et depuis leur lieu de travail.

Dans le cadre de l’Agenda 2030 et de l’appui aux Objectifs de développement durable, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), conjointement avec le Programme mondial de Nations Unies (PAM), l’Onu-Femmes, et le Fond international de développement agricole (Fida), ont mis en place le projet conjoint «Accélérer le progrès vers l’autonomisation économique des femmes rurales» (JP-RWEE Phase II).

Le projet est sous financement norvégien et suédois, et durera cinq ans.

L’atelier d’ouverture a pour objectif principal d’informer les parties prenantes des objectifs, résultats attendus et modalités de mise en œuvre du projet et également à lancer le débat afin de mettre en place une réflexion participative sur les actions d’appui à l’autonomisation économique de la femme rurale dans le secteur agricole en Tunisie.

D’après communiqué.