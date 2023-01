Ons Jabeur en tête d’affiche du 1er Open d’Abu Dhabi en février

Un nouveau tournoi de tennis a été ajouté au programme annuel prévu de la World Tennis Association 500 (WTA 500), qui se tiendra à Abu Dhabi du 5 au 12 février 2023, avec pour tête d’affiche à l’inauguration la tenniswoman tunisienne Ons Jabeur, annonce le journal émirati The National.

Ons Jabeur, qui a fait sa 2e apparition au Championnat du monde de tennis de Mubadala en décembre dernier où elle a soulevé la foule, reviendra à la capitale émiratie à l’inauguration du 1er Open d’Abu Dhabi de Mubadala.

Le Mubadala Abu Dhabi Open appartient au géant de l’industrie IMG -leader mondial du sport, de la mode, des événements et des médias- qui aide à organiser le championnat du monde de tennis de Mubadala, en décembre de chaque année, au Complexe international de tennis de Zayed Sports City.

The National précise que la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena) a connu un engouement sans précédent de la popularité du tennis féminin, depuis le succès retentissant de la numéro 2 mondiale tunisienne Ons Jabeur, et de la toute première joueuse égyptiennedans le top 50, Mayar Sherif.

