« Titanic » prochainement en version remasterisée en Tunisie

À l’occasion de son 25e anniversaire, le film culte Titanic ressortira sur le grand écran en Tunisie en version remasterisée, à partir du 8 février prochain.

Le légendaire film américain Titanic de James Cameron ayant battu tous les records d’entrées et de prix dans le monde, fête cette année son 25e anniversaire. À cette occasion, une version remasterisée en 4K est prévue de sortir dans les salles de cinéma dans de nombreux pays dont la Tunisie, à partir du 8 février.

Avec le duo de choc Leonardo Dicaprio et Kate Winslet qui incarnent l’un des plus beaux couples de l’histoire du cinéma, le film mêle réalité et fiction pour raconter l’histoire tragique du naufrage du RMS Titanic en 1912.

Le film est resté au top du box-office mondial pendant plus de dix ans jusqu’à la sortie de « Avatar », un autre film de James Cameron.

F.B