Le déficit commercial de la Tunisie «sauvé» par le dollar et l’euro

La variation du taux de change du dollar américain ($US) et le ralentissement économique dans la zone euro vont augmenter le cours du dinar tunisien (DT) face au dollar et à l’euro. Ce qui contribuera à réduire le déficit commercial de la Tunisie à 20 milliards de dinars tunisiens en 2023, a déclaré Moez Hadidane, expert tunisien en économie et marchés financiers, à l’agence Tap.

La baisse du taux de change de $US 1 à 3,07 DT, relevée le 15 janvier 2023, vient corroborer cette déclaration de Hadidane, de même que celle de €1 à 3,332 DT, après plusieurs hausses successives constatées en 2022. Encore faut-il espérer voir cette tendance se confirmer dans les prochaines semaines.

La hausse du DT contribuera ainsi à réduire le déficit commercial de la Tunisie, estimé à +25 milliards DT en 2022, en raison de l’augmentation de la valeur des importations due à la baisse du taux de change du dinar face aux monnaies américaine et européenne.

L’amélioration du prix du DT face au $US et à l’Euro, et l’adoption récente d’un système de contrôle préalable à l’importation des biens, constituent 2 facteurs principaux de réduction du déficit commercial de la Tunisie, estime l’expert, qui déclare, par ailleurs, que le $US entame une opération corrective après la tendance haussière antérieure, estimant une baisse en 2023 de la devise américaine à 3 DT, soit 2,9 DT du taux de change du $US contre le DT.

A. M.