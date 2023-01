De nouvelles zones pour booster le tourisme en Tunisie

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat Moez Ben Hassine a annoncé que 10 nouvelles communes appartenant à 8 gouvernorats ont été labellisées «zones touristiques municipales». Elles deviennent ainsi éligibles au Fonds de protection des zones touristiques (FPZT).

Le ministre a fait cette déclaration lors de l’ouverture, lundi 16 janvier 2023, de la réunion ordinaire des délégués et inspecteurs locaux du tourisme en présence des représentants des nouvelles communes touristiques, afin de booster l’activité touristique nationale, sachant que notre pays a accueilli 6,4 millions de visiteurs en 2022, et enregistré une recette de 4,2 milliards DT.

Les communes concernées par cette décision se trouvent essentiellement dans le sud tunisien (6), les 4 autres au Nord-Ouest (2) et à l’Est (2).

Il s’agit en l’occurrence de Beni Khedache (Médenine), Snad (Gafsa), Zarat et Dkhilet Toujane (Gabes), Ghomrassen (Tataouine), Mahres (Sfax), Kalaat Senan (Le Kef), Beni M’tir (Jendouba), Bekalta (Monastir) et Enfidha (Sousse). Ce qui donne un total de 57 communes touristiques dans tout le pays.

L’objectif de cette décision, selon le ministre, est de faire de ces zones touristiques (ZT) des leviers de développement et de diversification du produit touristique tunisien dans ses différentes composantes (tourisme montagnard, balnéaire, culturel, sportif, naturel, écologique et archéologique) tout en mettant en valeur les atouts et les spécificités de chaque région.

Le FPZT est destiné à améliorer les prestations environnementales des zones touristiques et se compose de 2 volets : une subvention annelle de propreté (collecte des déchets, balayage et nettoyage) évaluée selon la taille de la ZT. Le 2e volet porte sur l’aménagement et la réhabilitation des infrastructures (notamment le réseau des eaux pluviales), et des places publiques (notamment l’éclairage), moyennement un autofinancement de la ZT de 50%.

A. M. (avec TAP)