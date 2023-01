Coup de pouce au projet de Plateforme des marchés de production du Centre à Sidi Bouzid

L’Instance arabe d’investissement et de développement agricole (AAAID), en la personne de son président, Mohamed Bin Obaid Al-Mazrouei, déclare apporter 22,3 millions de dinars tunisiens (MDT), soit une contribution de 33,8%, au capital de la Société des marchés de production du centre (Somaproc) de Sidi Bouzid.

Cette annonce a été faite à l’issue d’une séance de travail avec Kalthoum Ben Rejeb, ministre du Commerce et du Développement des exportations, le 17 janvier 2023 à Tunis. L’objectif étant de créer une plateforme des marchés de production du centre à Sidi Bouzid.

Le projet consiste en une plateforme de valorisation des produits agro-alimentaires, au profit des producteurs et des consommateurs, qui comprend un marché de produits agricoles, un marché aux bestiaux, un complexe de viandes rouges, une plateforme logistique, un centre d’appui à l’innovation, et un espace agroalimentaire, artisanal, et industriel de conditionnement, de transformation et d’étiquetage. Il devra s’étendre sur une superficie de 120 hectares dans la région d’Om El Adham, à la délégation ouest de Sidi Bouzid, pour un coût total d’environ 115 MDT.

La séance de travail, qui a également réuni un représentant du Conseil régional de l’Etat, des membres du conseil d’administration de Somaproc, ainsi que des cadres ministériels, a été consacrée au suivi de l’avancement de la réalisation de ce projet commercial, qui s’inscrit selon la ministre, dans le cadre de la politique nationale de réhabilitation des voies de distribution, de valorisation, et d’exportation des produits agricoles et de la pêche.

Mme Ben Rejeb a rappelé la nécessité de boucler le schéma de financement du projet dans les meilleurs délais, dans un souci de surmonter toutes les difficultés immobilières, techniques et financières.

Pour sa part, Mr. Al-Mazrouei a déclaré que ce projet prometteur et pionnier, servira de modèle pour plus d’investissement de la AAAID, dans des projets similaires en Tunisie. Notons que AAAID est une organisation non gouvernmentale, dédiée au développement et à l’investissement dans le secteur agricole, dans toutes ses composantes.

Quant à Somaproc, c’est une société anonyme tunisienne de l’agroalimentaire, dont l’objectif est valorisation des produits agricoles. Son objectif dans ce projet, est de valoriser les produits locaux et leur donner une dimension régionale, ouverte à l’exportation sur le marché international.

A.M. ‘ ministère du Commerce et du Développement des Exportations