Tunisie : le salon Agrobusiness MedAfrica 2023 à Hammamet

La 1ère édition du salon international Agrobusiness MedAfrica, qui se tiendra du 16 au 18 novembre 2023 à Hammamet, en Tunisie, a pour objet l’ouverture des entreprises tunisiennes au partenariat triangulaire dans le secteur agro-alimentaire avec les pays occidentaux et africains.

Agrobusiness MedAfrica se définit comme une plateforme physique et virtuelle de rencontres entre opérateurs économiques pour un partenariat gagnant-gagnant, dans une logique d’autosuffisance et de sécurité alimentaires.

Au programme de cette 1ère édition, la présentation de l’offre tunisienne des produits agroalimentaires, basée sur le potentiel de partenarial et d’exportation; et dans ce contexte, les startsups et l’innovation seront notamment ciblés.

On prévoit aussi des rencontres B2B préétablies entre opérateurs tunisiens et étrangers, avec pour ces derniers des visites d’entreprises. Les industriels et les centrales d’achats seront principalement ciblés.

On parle également de la tenue de 3 forums internationaux et de workshops, sur des sujets d’actualité du secteur agroalimentaire. Ces forums seront organisés en partenariat avec les autorités tunisiennes et des organisations internationales telles que l’Union Africaine, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Union Européenne et la Banque africaine de développement (BAD). Leurs thèmes porteront sur l’autosuffisance et la sécurité alimentaire en Afrique; le partenariat international, levier de développement du secteur agroalimentaire en Tunisie et dans le monde; et la mise à niveau, les normes de qualité et les standards internationaux du secteur agroalimentaire.

Notons que le salon espère accueillir 3 500 visiteurs professionnels publics et privés. Des délégations d’opérateurs économiques européens, africains et arabes sont déjà annoncées. La Fédération nationale de l’agroalimentaire de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’Artisanat (Utica) mobilisera la participation des patronats européens et africains.

