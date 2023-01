Tunisie : Etap et Dover Investments obtiennent le permis Boughrara de recherche d’hydrocarbures

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie a attribué un permis de recherche d’hydrocarbures, dit permis Boughrara, à l’Entreprise tunisienne des activités pétrolières (Etap) et à Dover Investments Limited à un taux de 50% pour chacune.

Le permis de quatre ans couvre une superficie totale de 2 956 km 2, selon le Journal officiel de la République tunisienne.

Dover Investments Limited s’engage à respecter toutes ses obligations contractuelles. Cela comprend la réalisation d’études géophysiques, le retraitement et l’interprétation de données sismiques préexistantes, des tests de production sur le puits Boughrara-1 ou le forage d’un puits d’exploration avec un coût total minimum de cinq millions de dollars.

Dover Corporation est un conglomérat industriel américain basé à Downers Grove, dans l’Illinois. Fondée en 1955, l’activité de Dover est divisée en cinq segments : produits d’ingénierie, énergie propre et carburant, imagerie et identification, pompes et solutions de processus et technologies climatiques et durables. La société a déménagé son siège social de New York dans l’Illinois à la mi-2010.

I.B. (avec Tap).